Els cònsols han manifestat aquest dimarts al migdia que cap dels sindicats comunals els han manifestat la seva intenció de seguir la vaga convocada pels sindicats de l’administració general en protesta per l’impuls, per part del Govern, de la Llei de la Funció Pública. “No s’han dirigit a nosaltres, ningú ha rebut cap notificació sobre si la fan o no”, ha destacat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín. En el mateix sentit s’ha manifestat el cònsol lauredià, Josep Miquel Vila, que juntament amb Marín han fet de portaveus de la reunió de cònsols. Vila ha afegit que “tot sembla indicar que l’afectació serà major per a l’administració central que per als comuns”.

El cònsol lauredià ha afegit que, si els treballadors comunals es volen sumar a la vaga indefinida aprovada pels sindicats de l’administració general, estan en el seu dret de fer-ho però també ha recordat que hi ha uns requisits legals que hauran de complir. Ha afegit que cada sindicat de cada comú “farà el que cregui que ha de fer”. Fins i tot ha bromejat dient que per la seva banda els havia dit als treballadors comunals “que l’avisin” en cas d'aturada laboral, ja que ell se “n’aniria a esquiar”.

Marín ha concretat que en cas que els treballadors dels comuns facin vaga serà la primera vegada que es donarà una circumstància d’aquestes característiques i que, per tant, s’haurà de veure com han de prestar els serveis mínims, a la qual cosa Vila ha afegit que “segur que els donaran”.