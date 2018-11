Un jove americà ha estat enxampat amb les mans a la massa . La seva nòvia va decidir cridar als productors del canal de YouTube 'Atrapa a un mentider' per posar-li a prova i comprovar si realment li és fidel .

per això, el programa va posar una càmera oculta mentre parlava amb una actriu que, en bikini, flirtejava amb ell. Amistós i simpàtic, el jove va acabar confessant que no tenia nòvia , provocant l'enuig de la seva parella, que estava veient el vídeo en directe.

Amb el pas dels minuts, la actriu va acabar deixant tirat al jove infidel recordant-li que tenien els seus respectius telèfons i comptes de xarxes socials per a posar-se en contacte. No obstant això, tot i que no hi va haver cap frec entre tots dos, la núvia va decidir tallar per o sa i tornar-la bruta jugada.

Després de sortir per la porta plorant, la noia va ser acompanyada per un amic a qui va acabar besant . Els nervis i la ràbia contingudes van acabar explotant en forma de venjança.

El vídeo, que va ser publicat dimecres passat, acumula gairebé mig milió de visualitzacions a Youtube. Les reaccions han estat múltiples i la mofa davant el jove, constant.