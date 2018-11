El síndic general, Vicenç Mateu, ha participat aquest dimarts al matí en una conferència organitzada per l'Agència EFE i la Casa de América de Madrid, per parlar dels 25 anys de vigència de la Constitució andorrana, així com de les relacions diplomàtiques amb el país veí. Durant l'acte, integrat per diplomàtics i periodistes, Mateu ha volgut deixar clar que cal desvincular ja d'una vegada per totes la idea que el Principat és un paradís fiscal. Ha assegurat que Andorra “mai va prendre una decisió per ser un paradís fiscal”, i que a més a més aquest concepte ara ha canviat. Ha recordat que abans estava relacionat amb la baixa fiscalitat, i en l'actualitat amb la falta d'intercanvi d’informació.

En aquest sentit, informa EFE, el síndic ha plantejat que en el passat la taxa que s'aplicava a la venda de productes era suficient per finançar el pressupost del Principat, sense més impostos, cosa que els va costar l'acusació de ser un paradís fiscal. Així mateix, el sistema financer andorrà es va anar construint no amb la idea d'atreure fons, sinó per un proteccionisme secular que amb el temps ha canviat.

Mateu ha reiterat que Andorra compleix els estàndars europeus però que “hi ha tòpics que costa superar, el passat ens persegueix”, fent esment a casos com el de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, o la crisi a Banca Privada d’Andorra. Pel que fa a BPA ha recordat que l'entitat suposava el 20% del sistema financer del país i que es va generar un risc d'enfonsament, però que ja s'ha superat.

Respecte per a l'Estat de dret i la Constitució

Mateu també ha parlat durant l'acte del contenciós entre Catalunya i Espanya. Ha assegurat que és “millor dialogar que discutir”, i s'ha mostrat partidari que hi hagi “respecte” cap a l'Estat de dret i la Constitució. El síndic no ha volgut anar més enllà, quan ha estat interpel·lat sobre les aspiracions independentistes d'una part de la societat catalana. “Nosaltres no som qui” per opinar sobre un tema que és d'un altre país, ha justificat.

Pel que fa a l’aprovació de la Carta Magna andorrana, fa 25 anys, va permetre consagrar el país dels Pirineus com un Estat independent que aquell mateix any es va integrar a les Nacions Unides i al següent en el Consell d'Europa, ha recordat Mateu.

Finalment, el síndic ha assegurat que les relacions amb Espanya són “molt bones”, i s'ha mostrat satisfet del suport de Madrid i de París a allò que en l'actualitat considera el seu principal “desafiament polític”: aconseguir un acord d'associació amb la Unió Europea.