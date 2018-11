Ilya Rouss i Anton Yarashuk, dos ciutadans rus i bielorús respectivament, han adquirit Aigües d'Arinsal per comercialitzar aquest producte a les monarquies petrolieres del Golf Pèrsic. És només un dels seus múltiples projectes. Rouss és propietari d'un restaurant a la Massana i figura com administrador únic de dues empreses que s'han creat fa poc a Barcelona. Una és Raiders Boutique, que ocupa un gran local a la Gran Via i que acollirà ben aviat una botiga de bicicletes. Segons alguns membres de la comunitat russa que es troben un cop al mes a Sant Julià de Lòria per una celebració ortodoxa, Rouss té molta relació amb el popular equip ciclista professional Astana, que està patrocinat pel govern de la República del Kazakhstan. Entre els seus corredors més destacats figuren els noms d'Alberto Contador, Fabio Aru o Vincenzo Nibali.

Rouss també és propietari d'empreses de videojocs i de màrqueting esportiu i, segons explica en una entrevista a 'Economía Digital', traslladarà personal que està treballant en les seves seus a Dubai i a Minsk (Bielorússia) a Andorra. Pel que fa Anton Yarashuk, és el fundador de l'empresa de videojocs Vizor Interactive radicada a Minsk. El seu joc més popular és el 'Zombie Island'. Rouss i Yarashuk volen comercialitzar programes, aplicacions i vídeojocs des de l'oficina d'X10 Squad, que està situada al passeig de Gràcia a Barcelona. Actualment, aquesta empresa, segons consta en diversos registres, es dedica al patrocini d'esportistes i de clubs.