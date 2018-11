Aquest divendres 9 de febrer, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany donaran el tret de sortida al programa d’actes i activitats amb motiu del carnestoltes. Com ja és habitual, l’acte que encetarà aquesta festa popular serà la penjada del carnestoltes a partir de les 19 hores a l’avinguda Meritxell, a l’alçada de l’antic edifici d’Andorra Telecom, amb la participació del grup de teatre Making Off.

Un dels actes més esperats és la gran rua de carnaval pels carrers d'Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella que arriba el dissabte 10 de febrer a partir de les sis de la tarda (sortida des del Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany i finalització a la plaça Príncep Benlloch d’Andorra la Vella, enfront de casa comuna), que tindrà un dels principals atractius en el concurs de comparses i coreografies. Els premis de les comparses són 500 euros per al primer premi, 350 euros per al segon, 250 per al tercer i 200 per al quart. Aquest any, a més, s’ha creat un guardó especial en l’apartat de coreografies per a la comparsa familiar (formada per membres d’una mateixa família), dotat amb 200 euros.

Així mateix, diumenge 11 de febrer a les 13.30 hores tindrà lloc la setena calçotada popular al carrer dels Veedors a un preu de sis euros, organitzada per la Unió Pro Turisme d’Escaldes-Engordany. La festa continuarà dilluns 12 de febrer a la sala del Prat del Roure, on a partir de les 17.30 hores se celebrarà un espectacle infantil a ritme de cançons, danses i animació. Aquesta festa també és una magnífica ocasió per veure els més petits i petites de la casa amb les seves disfresses, algunes de molt originals i, altres emulant els seus ídols dels dibuixos animats.

Dimarts 13 de febrer a les 19 hores tindrà lloc l'espectacle ‘El robatori de les olles’ i una ballarusca popular pels carrers del centre històric de la capital, amb la col·laboració de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella. I per cloure els actes de carnaval, es jutjarà i cremarà el carnestoltes. Serà el mateix dimarts 13 de febrer a les vuit del vespre a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella amb la col·laboració del grup de teatre Making Off, de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella i l’Esbart Santa Anna. Seguidament es cremarà el carnestoltes i s’oferirà pa amb tomàquet i embotits d’Andorra per a tothom. Els actes de carnaval estan organitzats pels departaments de Cultura dels comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany i per la Unió Pro Turisme.

Rua interescolar divendres al matí

Aquest divendres també tindrà lloc a l'avinguda d'Enclar la rua en què prendran part gairebé 1.200 alumnes de les diferents escoles de Santa Coloma (618 del col·legi Maria Janer, 398 de l’escola andorrana d’Andorra la Vella, 44 de les escoles bressol de Santa Coloma i dels Serradells, 29 de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i 98 de l’escola francesa de Santa Coloma). A més, també hi participaran els usuaris de la casa pairal Quim Dolsa i hi assistiran membres del centre sociosanitari El Cedre. Cal recordar que el trànsit de l’avinguda d’Enclar es tallarà entre les 10.15 i les 11.45 hores.