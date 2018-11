El mític grup britànic Spice Girls obrirà pròximament un segell discogràfic per donar suport al marginat talent femení. Així ho afirma Dan Wootons a 'The Sun', que ha tingut accés a les converses que va tenir el grup a casa de Mel C.

La formació, que està més unida que mai, està entusiasmada per donar suport a joves talents, segons informen fonts properes a elles. A més, assimilen aquest nou repte com una opció per mantenir viu el llegat del grup.

Wootons signatura que la tornada de les Spice està més a prop que mai. Durant els últims mesos s'ha parlat d'una possible reunió en forma de tour i, de moment, sembla més que factible. Pel que sembla, l'única que falta per ser convençuda és la pròpia Mel C.