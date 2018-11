Convertir el Blockchain en un projecte de país amb la divisa 'Virtus, Unita, Fortior' de l'escut d'Andorra. Aquest és l'objectiu de la comissió AndBlockchain de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) que compta amb més d'un centenar de participants. El que va començar amb un grup de WhatsApp s'ha convertit en una sòlida realitat com ho demostren les reunions que es fan cada dilluns en un hotel d'Escaldes-Engordany. La Blockchain és una base de dades distribuïda, formada per cadenes de blocs dissenyades per evitar-ne la modificació un cop que una dada ha estat publicada; emprant un segellat de temps confiable i enllaçant a un bloc anterior. La Blockchain és el llibre major de tota la xarxa de la criptomoneda bitcoin. És públic (blockchain.info) i conté la informació de totes les transaccions que s'han fet des de l'inici.

El president de la comissió Àlex Armengol consdera que Andorra té moltes possibilitats per ser un centre de referència en l'àmbit de les criptomonedes. “Les dimensions del país son ideals per ser competitius”, explica Armengol, qui creu que la clau del projecte passa “per anar junts”. Ara cal el suport d'entitats, institucions i, sobretot, del sector bancari. Aquest mateix mes de febrer representants de l'AndBlockchain es reuniran amb directius d'Andbank, que el mes de novembre passat ja va organitzar una jornada divulgativa sobre Blockchain. I és que un exemple d’aplicació de la tecnologia Blockchain és el sistema financer.

El sots-director general de l’àrea de Tecnologia i Sistemes d’Andbank, Pedro Cardona, va explicar durant la jornada abans esmentada que “tot el que sigui donar una millor qualitat de servei a un menor cost a la nostra clientela i complir les seves expectatives sempre és benvingut. Dins del banc estem fent una transformació tecnològica molt profunda de cara a convertir tecnològicament Andbank en un banc del segle XXI i, per tant, pensem que la tecnologia Blockchain té molt a dir dins d’aquesta transformació. Estem analitzant com implantar aquesta tecnologia, difonent-la i com implementar-la, d’aquí el nostre patrocini en la jornada”.