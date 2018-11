OT va arribar a la seva fi. En una gala d'infart, la cantant més votada va ser Amaia, com molts esperaven. No obstant això, OT no és només el que veuen els espectadors. Des dels tècnics de so, que van tenir una sèrie de contratemps inesperats, fins als maquilladors, OT és molt més que el que veus. Després de la gala final, es van desvetllant els petits secrets que l'han convertit en el que ha estat, una gala per a la història.

La gala final d'OT 2017 va ser d'infart. Durant més de tres hores i mitja, els espectadors es van quedar enganxats a la petita pantalla esperant conèixer el nom de la guanyadora. Les travesses apuntaven a Amaia i no s'equivocaven. Aquella sensibilitat i apoteosi musical l'havien encimbellat al capdamunt. Que no Alfred, la seva parella sentimental, a qui l'audiència havia relegat a un quart lloc.

En xarxes socials va saltar un tema de discussió curiós: " Què li passava a Alfred?". La gent s'ho preguntava. Per bé o per mal, Alfred era un dels focus més importants d'ahir, no només per ser finalista, sinó per la seva relació sentimental amb la qual va acabar sent guanyadora del programa.

En algunes imatges se'l va poder veure alguna cosa anat. Les sospites es van confirmar quan, després del lliurament de premis i el "meu Princesa" de Bisbal, es va escoltar al català dir que estava "medicat", just abans d'entrar a l'El Xat. Això es deu als problemes d'ansietat.

"On és Alfred?", Va preguntar Noemí Galera en una de les gales. Amaia llavors va respondre amb total naturalitat: "Agafant les seves pastilles". "Sí sí, millor millor", va respondre llavors la directora de l'Acadèmia.