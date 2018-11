La cinquena edició del Talentejant, el concurs d'arts escèniques que impulsa el comú d'Escaldes-Engordany amb la col·laboració de Carisma, presenta com a novetat la creació d'un catàleg amb la informació dels artistes que hi participin. El primer catàleg que sortirà a la llum serà el de l'edició passada, dedicada a les arts plàstiques, amb l'objectiu de donar als joves més visibilitat i ajudar-los a projectar les seves carreres professionals. De fet, és l'objectiu del concurs, que enguany estarà dedicat a les arts escèniques i musicals.

Aquest dilluns s'han obert les inscripcions per a la nova edició, a la qual hi poden participar joves d'entre 12 a 30 anys, de manera individual o en grup, i que presentin propostes musicals, de dansa o de representació escènica, ja sigui teatre, màgia, monòlegs o acudits. Els interessats tenen temps fins al 6 de març per inscriure's, el 10 de març es durà a terme el càsting per seleccionar les millors propostes i el 24 de març es farà la gala final.

Tant en els càstings com en la gala, el jurat, format per professionals de la docència, de cultura i de joventut, assessoraran els joves i els donaran consells per millorar les seves actuacions.

Els millors de la categoria de menors d'edat rebran 75 euros en formació o material, mentre que els majors d'edats seran premiats amb 150 euros. A més, se'ls donarà l'oportunitat d'actuar en actes de la parròquia, com ara el cicle Músiques del món o a les jornades Vivand.

Els premis els aporta l'associació Carisma, ja que ho consideren una manera d'ajudar la joventut per tal que tinguin “una oportunitat en el futur”, ha destacat una de les seves responsables, Marjaliisa Zandaza.

La consellera de Joventut del comú d'Escaldes-Engordany, Laura Lavado, ha assegurat que l'objectiu és incrementar la participació dels anys anteriors. En l'edició passada hi van prendre part 68 joves, agrupats en 18 inscripcions diferents.