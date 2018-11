El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha reiterat la voluntat de l’executiu que la modificació del règim per a la intervenció de les comunicacions recollit en el codi de procediment penal es faci a través d’una llista detallada i no oberta, tot i que ha incidit en el fet que cal una major flexibilitat respecte de la situació actual, ja que ara com ara hi ha infraccions legals a les quals “no se’ls pot donar una resposta adequada”. D’aquesta manera, ha insistit en el fet que cal una solució “ponderada i consensuada” per trobar l’equilibri entre la necessitat d’investigar certs delictes i el dret a la intimitat.

D’aquesta manera, el ministre ha explicat que, per exemple, ara geolocalitzar l'agressor és “impossible” en certs casos de violència de gènere o que no es pot investigar certs casos de difamacions. Així, ha insisitit en què no es tracta només d'escoltes sinó, per exemple, d'identificar una IP.

El ministre ha fet aquestes declaracions després que aquest mateix dilluns hagi aparegut a El Periòdic d’Andorra una notícia sobre les opcions que presenta el fiscal general quant a la modificació del control de les telecomunicacions que s’està treballant al Consell General. La primera seria una llista més tancada i bàsicament limitada a delictes comesos amb instruments informàtics i una altra de més ampla. Espot ha circumscrit aquestes propostes del fiscal a les reunions que estan mantenint els membres de la comissió legislativa d’Interior amb els actors judicials per mirar de trobar una proposta “consensuada” i ha negat que hi hagi, en aquests suggeriments, “vulneració de la separació de poders”. Així, ha posat en relleu que el fiscal “té dret” de formular les propostes que cregui escaients en nom de la judicatura i dels fiscals i que, després la comissió legislativa, prendrà en consideració la que cregui més escaient. En aquest sentit, creu que s’haurà de traslladar la proposta al Col·legi d’Advocats i que també el Govern haurà de dir-hi la seva. El desig d’Espot és que aquesta modificació es pugui tirar endavant aquesta legislatura.