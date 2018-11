Doritos ha anunciat el llançament d'un nou producte. La marca, que pertany al grup PepsiCo, ha desenvolupat un nou snack per a dones després d'esbrinar que no els agrada el soroll provocat per la seva cruixir ni la quantitat de brutícia que et deixa a les mans .

"Encara que a les dones els encantaria cruixir les patates fregides sorollosament, llepar els dits i abocar molles de la borsa a la boca després, prefereixen no fer-ho en públic" , diu Indra Nooyi , cap executiva de l'empresa.

Nooyi, a més, afegeix que "hi ha snacks per a dones que es poden dissenyar i envasar de manera diferent? ' Sí i ho estem veient. Ens estem preparant per llançar molts d'ells aviat ".

No obstant això, el nou producte ha provocat múltiples reaccions en xarxes . Crítics, diversos usuaris han carregat contra la companyia i han titllat la seva decisió de irrisòria.