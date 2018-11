El director general de Medi Ambient de la Comissió Europea, responsable de l'economia circular, l'estratègia europea, la biodiversitat i el desenvolupament sostenible, Daniel Calleja, ha estat convidat per Crèdit Andorrà dins del cicle 'Crèdit Andorrà Global Fòrum'. Sota el títol 'L'economia circular i el finançament verd: el futur d’Europa', Calleja impartirà una conferència on tractarà sobre alguns dels reptes mediambientals més importants per a la Unió Europa en aquests moments, com són la superpoblació, el canvi climàtic, l'escassetat de matèries primeres o l'impacte que tenen algunes activitats en el medi ambient. La conferència, que tindrà lloc el 8 de febrer, a les 19.30 hores, a l'edifici Crèdit Centre, forma part de les activitats impulsades des de la Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l'IESE.

En aquest context, Daniel Calleja apunta que aquests reptes que té la comunitat internacional poden suposar grans oportunitats. Explicarà com l'economia circular pretén estalviar recursos i costos maximitzant les matèries primeres en el cicle productiu. D'aquesta manera es genera un estalvi en els costos que permet un creixement econòmic sostenible mantenint un alt nivell de competitivitat. Un procés que, tal com indica Calleja, generarà nous mercats que permetran una producció i un consum més responsables.

El ponent parlarà també del paper fonamental que té el finançament verd per poder avançar en la situació ambiental que estem vivint i assegurar la transformació cap a una economia circular. Calleja ha ocupat anteriorment altres càrrecs a la Comissió Europea, entre els quals destaquen els de director general de la Direcció General d'Empresa, Indústria i Mercat Interior o director de Transport Aeri a la Direcció General de Transports. És llicenciat en dret i en ciències econòmiques i empresarials, disposa del diploma City of London Business Law i d'un altre en dret comunitari a la Universitat Complutense de Madrid. També ha cursat un programa de negociacions a la universitat d'Oxford i un de lideratge a la Harvard Business School.