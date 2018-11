La majoria de centres esportius opten per promocionar-se utilitzant la imatge de grans esportistes de ressò internacional. Però “aquests ja es poden veure per la tele”, ha plantejat el conseller de Turisme i Esports del comú d'Ordino, Jordi Serracanta. A més, a la parròquia ordinenca “tenim esportistes d'elit” que estan lluitant “per campionats importants”, i “volem que la gent els conegui”, ha afegit. Partint d'aquesta idea, el Centre Esportiu d'Ordino (CEO) ha donat a conèixer aquest dilluns la seva nova imatge gràfica promocional, on hi apareixen cinc esportistes ordinencs i que a més són usuaris d'aquestes instal·lacions: Jan Missé, Àlex Saura, Xavier Jové, Sandra Herver i David Albós.

D'aquests cinc, Missé, Saura i Jové han assistit a la presentació de la campanya, i s'han mostrat emocionats i agraïts amb la iniciativa. “És estrany però és il·lusionant”, ha assegurat Saura, mentre que Missé ha assegura't que veure's a les fotos li fa “reflexionar” i li mostra que “el que estic fent dona els seus fruits”. Per la seva part, Jové considera que és una mostra que són els bons resultats obtinguts la passada temporada el que fa que es mereixin aparèixer a les fotografies.

Pel que fa les aspiracions de la propera temporada, Missé se centrarà en tornar a fer bons resultats en triatló (vol millorar marca als Campionats d'Espanya), però també s'ha engrescat amb les curses de muntanya. Saura aquest any no podrà repetir participació a l'equip de triatló de Madrid, amb el qual l'any passat va obtenir uns grans resultats, i per aquest any ha assegurat que es marca “petits objectius” ja que per temes extraesportius no pot entrenar tant com li agradaria. Finalment, Jové està entrenant en la categoria de triatló cros, així com per competir en curses estil Ironman. Cal recordar que Herver i Albós competeixen en karate i en esquí de muntanya respectivament.

Serracanta ha recordat que la campanya vol donar a conèixer esportistes de la parròquia i que en cap cas el que es busca és captar nous socis, ja que s'està pràcticament al llindar màxim de capacitat. En l'actualitat hi ha vora uns 1.750 socis, xifra que baixa una mica quan arriba l'estiu però que torna a pujar a l'hivern següent, ha assegurat. Pel que fa a les obres de remodelació del CEO, que inclouen un nou ascensor públic i vestidors, encara no hi ha data d'inici pero Serracanta ha assegurat que es faran durant aquest 2018.