Internet té molts avantatges, i és una eina que ha esdevingut imprescindible, però se n'ha de fer un bon ús. La instal·lació d'aplicacions perilloses, la manca de privacitat que exposem a les xarxes socials i que poden ser utilitzades en la nostra contra i el ciberassetjament són els principals perills amb què ens trobem. Les persones més joves, usuàries habituals de la xarxa, sovint saben detectar els perills, però no sempre saben com reaccionar. Prevenir els riscos i actuar davant d'un problema és l'objectiu dels tallers que aquest dilluns i dimarts se celebren en el marc del Conand, el Congrés de ciberseguretat internacional d'Andorra que celebra la segona edició, amb el patrocini d'Andorra Telecom i altres col·laboradors.

Aquest dilluns al matí han tingut lloc els dos primers tallers, per a joves d'11 a 13 anys, i de 14 a 16 anys. Membres de l'entitat X1RedMasSegura han explicat com intentar mantenir la privacitat i garantir una connexió més segura. Un dels experts, Josep Albors, ha matisat que se'ls explica “els riscos que poden trobar-se de forma involuntària per compartir més dades de les que haurien, com afrontar-ho, en qui confiar i a reconèixer les trampes per evitar caure-hi, ja que, de vegades, és més difícil reaccionar si ets molt jove”.

Amb tot, l'especialista en la xarxa ha advertit que el problema no és permetre que la canalla tingui un mòbil o una tauleta, sinó que l'important és que els pares i les mares estiguin disposats a explicar-los com fer-ne un bon ús. Amb aquest objectiu, aquest dimarts a la tarda se celebrarà un taller pensat per als progenitors.

De fet, els adults també mantenen actituds de risc a les xarxes, exposant la seva privacitat, com ha recordat un dels organitzadors del Conand, David Julián. El congrés, que s'allargarà fins dijous, s'estructura en tres blocs: el primer, els tallers per als adolescents; el segon, la conscienciació per als pares i les mares; i, finalment, xerrades tecnològiques sobre ciberseguretat, blanqueig de criptomonedes i gestió d'incidents, entre altres.

Julián ha remarcat que Conand “no vol ser només un congrés de quatre dies amb activitats i xerrades tecnològiques, sinó que volem un projecte de continuïtat per promoure la conscienciació en temes ciberseguretat durant tot l'any”.