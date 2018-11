Moltes vegades quan neix la nostra petita tenim dubtes sobre si hem posar-li arracades o no i com lluiran a les orelles de les nostres petites. Quins són els avantatges i inconvenients? T'ho expliquem en aquest article. I et convidem a que vegis aquests espectaculars pendents per nadó ( Anting Bayi ) per que vagis agafant idees.

Si bé és cert que fer forats a les orelles causa dolor i malestar també és sabut que el sofriment patit en tan primerenca edat és impossible que sigui recordat de gran, evitant així crear algun tipus de trauma. Es tracta d'una decisió molt personal que els pares prenen tenint en compte una sèrie de coses. Però un dels avantatges de posar pendents al nadó és que la nena tindrà ja els forats fets per si de gran vol portar pendents.

D'aquesta manera podrà estalviar-se el mal de fer-se els forats de gran. A més si al final la nena no vol portar arracades, se li acabaran tancant els forats. El més important a l'hora de dir-te és: el tipus de pendents que has de fer servir per al teu nadó i el lloc on realitzar els forats.

Què pendents són aptes per a nadons?

No es tracta només del disseny, busquem també unes arracades que ens assegurin la protecció i comoditat de la nostra nena. Es recomana que estiguin fets de material hipoalergènic , per tal d'evitar qualsevol al·lèrgia o irritabilitat. Han de ser fins, el millor és que el gruix del filament gairebé no es noti per assegurar la màxima comoditat .

Et recomanem que sigui un disseny arrodonit perquè no se'ls pugui clavar quan dormi. Fixa't que la part de darrere té un bon acabat així no produiràs mal a la petita. I finalment et recomanem que siguin simples, si pot ser que no pengin per evitar danys.

On és millor realitzar els forats?

Aquesta qüestió és molt més relativa i dependrà una mica del que els pares prefereixin. Els hospitals solen ser el lloc més còmode encara que no tots fan aquesta pràctica. Si ho fan et recomanem que ho facis allà, perquè les condicions són les més òptimes i més ho podràs fer amb la nena acabada de néixer.

Algunes clíniques també realitzen els forats, així que pots acudir uns dies després de donar a llum. O fins i tot doncs demanar que vingui algú a casa per fer-ho. En farmàcies també es realitzen forats a les orelles, però és més recomanable anar-hi si la nena ja és una mica més gran. I finalment algunes joieries també poden oferir aquest servei, encara que si es tracta d'un nadó no ho recomanem

Hi ha dos mètodes de fer-ho, amb pistola perforadora o amb agulla . Aquest últim sol ser el més utilitzat per infermeres i el personal mèdic en centres hospitalaris o clíniques i és el més recomanable al tractar-se d'una tècnica asèptica que implica un procés més delicat i més adequat per a nenes acabades de néixer. Si són majors es pot practicar l'altra tècnica que es realitza, per exemple, en farmàcies.