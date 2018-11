La policia va detenir la setmana passada tres homes per presumptes delictes de maltractament en l'àmbit familiar. Així, un home resident de 40 anys va ser detingut dimarts a Sant Julià de Lòria per maltractar una menor, filla de la seva parella, després que el pare de la jove denunciés els fets. Així mateix, també dimarts, al Pas de la Casa, un home resident de 22 anys hauria agredit la seva parella i a més duia tretze grams de marihuana i dos d'haixix. Finalment, divendres, a Escaldes-Engordany un resident de 24 anys es va presentar al despatx de la policia i va manifestar haver donar una bufetada a la seva parella, per la qual cosa va ser detingut.

D'altra banda, un home resident de 47 anys, empleat d'un establiment de restauració d'Escaldes-Engordany, va ser detingut dimecres com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni, després que la gerent del local presentés una denuncia en què afirmava que un del seus empleats s'hauria quedat diners de la recaptació del seu negoci. La denunciant afirma que des que el detingut va començar a treballar ha constatat la pèrdua de 1.950 euros.

La policia informa que tres persones més van ser detingudes en possessió de droga a la frontera del riu Runer, gràcies a la feina de gossos ensinistrats. Un home no resident de 36 anys duia dos grams de cocaïna i 0,8 d'haixix amagats a la zona dels genitals, un altre home no resident de 24 anys va ser enxampat amb 0,2 grams de metamfetamina i 1,4 d'haixix, a la mateixa zona del cos, i, finalment, una dona no resident de 27 anys duia 1,8 grams de cocaïna, 1,1 de metamfetamina i 4,7 d'haixix amagats al seu cos.

Finalment, altres sis persones van ser detingudes per donar positiu en controls d'alcoholèmia. En destaca un jove resident de 26 anys que va arribar a una taxa d'1,63 grams per litre i, a més, duia 2,3 grams de marihuana.