La central hidroelèctrica de FEDA es va posar en funcionament el 1934, i avui en dia encara és la principal font de producció d'energia elèctrica d'Andorra; de fet, en l'actualitat genera entre el 15 i el 20% del consum del país. Aquest hivern, FEDA torna a organitzar visites guiades a la central, que només es pot visitar a l'hivern, els caps de setmana, perquè la producció s'atura. L'activitat té lloc el primer diumenge de cada mes, amb reserva prèvia, ja que les places són limitades per a grups d'entre vuit i deu persones. Amb el preu de l'entrada al MW Museu de l'Electricitat (5 euros), la visita continua a la central, on normalment no es pot accedir.

La visita comença amb una explicació al museu, en què s'explica que els orígens de FEDA són Fhasa, l'empresa que va aconseguir la concessió dels salts d'aigua per produir electricitat, i que li va concedir el Consell general l'any 1929. La guia del museu, Joana Teixeira, explica al públic que Fhasa “va canviar la cara d'Andorra i la va modernitzar, gràcies a l'impuls de la xarxa de carreteres”. L'exposició permanent tracta, precisament, de tot aquest procés. Després del context històric, el grup visita la central hidroelèctrica, on hi ha dos generadors originals de 1934 que encara funcionen i produeixen electricitat. La guia confessa que “la gent queda sorpresa que la maquinària antiga encara funcioni, adaptada als procediments moderns, i que la puguin veure de tan a prop”. Un dels assistents a la visita guiada d'aquest diumenge, Xavier Mercader, del Vendrell, i enginyer elèctric de professió, ha sortit molt satisfet del que ha vist i ha admès que ha quedat gratament sorprès de comprovar que els generadors de 1934 encara funcionen.

L'activitat es completa amb el visionat de la pel·lícula de 1935 'Andorra, la república més petita del món', que mostra com era el Principat fa més de 80 anys. Les visites guiades a la central hidroelèctrica es repetiran el primer diumenge de cada mes fins al mes d'abril.