Per cuinar un fricandó saludable, substituïm la vedella per seitan, el passem per farina i oli d'oliva, fem un sofregit de ceba i tomàquet i hi afegim shitake, un fong que s'ha relacionat amb un augment de l'activitat del sistema immunològic. És una de les receptes que el nutricionista i dietista de Bomosa Marc Gil i el cuiner especialitzat en cuina ecològica Eduard Carabantes han explicat aquesta tarda en els dos primers tallers 'Agafa la paella pel mànec', que organitza l'Associació Andorra contra el càncer (Assandca), amb la col·laboració de Bomosa i el patrocini de Vall Banc.

Aquest dissabte a la tarda s'han celebrat les dues primeres sessions, a les quals han assistit 28 persones, dotze en cada taller. Aquest diumenge al matí s'impartiran dos tallers més, que tenen totes les places reservades i, fins i tot, hi ha llista d'espera. En total, durant el cap de setmana, 56 persones hauran gaudit de l'activitat, pensada per aprendre a menjar bé cuinant unes receptes ràpides i senzilles. Aliments com el bròquil, la magrana, la cúrcuma, el tomàquet, la coliflor i la quinoa està demostrat que aporten beneficis per a l'organisme i ajuden tant a disminuir el risc de càncer com a millorar la resposta immunitària del cos.

Amb tot, l'expert Marc Gil ha precisat que una dieta saludable ni prevé ni cura malalties com el càncer, tot i que també és cert que un de cada quatre càncers són causats per una mala alimentació prolongada en el temps. La gent, però, cada vegada està més conscienciada en la importància de menjar sa.