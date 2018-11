Els tècnics del transport per cable del Govern han revisat aquest divendres la vagoneta del Tobotronc, a Naturlàndia, en què viatjava la dona que fa una setmana va caure i va resultar greument ferida. Segons el tècnic Luis López, “a priori, hi ha bastants evidències de negligència per part de la usuària”, ha declarat a la Televisió de Catalunya (TV3).

A més de la constatació dels tècnics, el parc fa una fotografia turística a tots els usuaris del Tobotronc mentre estan en marxa per si la volen comprar com a record. La fotografia realitzada a la dona ferida, que es va prendre dos revolts abans de l'accident, constata que no portava posat el cinturó. No obstant això, segons TV3, personal del parc ha assegurat que la dona va rebre totes les indicacions i que a la posada en marxa de la vagoneta sí que portava el cinturó de seguretat cordat. La família ho nega i argumenta que ningú li va explicar les normes de seguretat ni va comprovar que anés correctament lligada.