Que abans nevava més no són només historietes de padrins. És cert, i les dades científiques ho demostren. El canvi climàtic és una realitat i l'escalfament global també es fa notar al Principat: entre el 1950 i el 2015, la temperatura ha augmentat 1,17 graus centígrads. De mitjana, la temperatura a Andorra s'ha incrementat 0,18 graus cada dècada, des dels anys 50. L'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic ha explicat aquesta setmana, durant la celebració del primer 'workshop' del projecte Climpy, que la temperatura mitjana en tota la serralada pirinenca ha augmentat 0,20 graus cada dècada, en el període 1950-2010, és a dir, 1,2 graus en 60 anys.

Els primers registres continus de temperatura els va iniciar Fhasa l'any 1934 (els pluviomètrics es fan des del 1898), i les dades constaten que les dècades dels 60 i dels 70 del segle XX van ser bastant fredes, amb grans nevades. En canvi, a partir de l'any 1985 es va iniciar l'ascens moderat de la temperatura, amb alguns pics destacables, com el calorós estiu del 1994. De fet, l'any 2011 ha estat el més càlid d'Andorra des que es tenen registres, segons ha explicat el tècnic del Servei de Meteorologia de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, Guillem Martín. El segon ha estat el 2016. En canvi, l'any més fred va ser el 1972, coincidint amb les dècades amb temperatures més baixes. Com a curiositat, Martín ha indicat que el dia més fred registrat fins al moment ha estat l'11 de febrer del 1956, quan l'estació meteorològica de Ransol va marcar 23 graus negatius; per contra, la jornada més calorosa va ser durant la canícula del 1994: l'1 de juliol, a Ransol, el termòmetre va marcar 36 graus positius.

El temps, però, sempre s'ha de contextualitzar. No és el mateix 36 graus a Ransol, a 1.645 metres d'alçada, que a El Caire. Cada país té el seu llindar per activar una alerta per calor extrema. A Andorra, per activar una alerta vermella, caldria mantenir durant almenys 72 hores consecutives una temperatura mínima de 20 graus positius, i una màxima d'almenys 34 graus. Amb tot, l'última alerta vermella que ha activat el Servei de Meteorologia ha estat per tot el contrari, per fortes nevades, i va ser el 16 de gener del 2017.

Martín ha reiterat que el canvi climàtic “no es pot negar” i ha recordat que durant els anys 60 i 70, és a dir, fa uns 40-50 anys, “la temporada d'esquí estava assegurada”. Per exemple, a Ransol, entre els mesos d'octubre i d'abril, s'hi acumulaven gruixos de neu d'entre 20 i 30 centímetres. Des dels anys 80, però, les nevades han estat cada vegada més discontinues, un fenomen que pateixen, sobretot, les cotes baixes, on hi ha més fluctuacions. L'impacte que tindrà el canvi climàtic no es pot preveure, ja que depèn de molts factors, però el que està clar és que si continua l'emissió de gasos hivernacle, l'escalfament global continuarà fins que el planeta sigui inhabitable. Andorra té una temperatura “excel·lent”, ha destacat Martí, ja que encara hi ha estacions, no manca l'aigua i continua nevant. No obstant això, cal estar alerta: la temperatura i el consum d'aigua al fons de la vall creix a un ritme molt alt i la pressió turística a les estacions continua una tendència a l'alça, el que converteix els peus de pista en llocs “doblement vulnerables”.

Ni els meteoròlegs poden predir què passarà d'aquí a uns anys si no es frena ja l'escalfament global. Les estacions d'esquí en poden sortir molt perjudicades i les conseqüències poden ser catastròfiques.