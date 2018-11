Queda encara més d'un any, però la dimensió d'organitzar les finals de la Copa del Món d'esquí alpí obliga a Grandvalira a treballar ja per anar tancant serrells organitzatius. Aquesta setmana ha tingut lloc una reunió al Govern per tractar aspectes de seguretat i de logística, també en el sentit de la mobilitat dels esquiadors durant tots els dies que durarà la competició. De fet, el treball es fa en base a les finals de la Copa d'Europa d'esquí alpí que se celebraran a les pistes Àliga (sector el Tarter) i Avet (sector Soldeu) el proper mes de març. Aquest esdeveniment serà “un entrenament” per a la Copa del Món del 2019 que acollirà Andorra per primera vegada, ha manifestat Enric Barbier, director tècnic de Grandvalira-Ensisa i director d'operacions de la Copa del Món.

A la reunió hi han estat presents, a part de membres de Grandvalira, representants de Protecció Civil, bombers, policia, el Servei de Circulació de Canillo, el SUM i la Creu Roja. És la primera d'una ronda de treball que es reprendrà en unes setmanes. S'han tractat aspectes com el desplaçament de totes les persones que participaran en la competició per tal que arribin a les hores pertinents, ja que és un esdeveniment que es retransmet per televisió arreu del món i ha de seguir uns estrictes horaris. També s'ha parlat sobre la logística en cas de necessitar el transport en ambulància o helicòpter d'alguna persona ferida i, en el cas de Circulació, també de quina manera s'aniran omplint els aparcaments pensant en la seguretat, ha explicat Barbier.

D'altra banda, també durant la trobada, el director de Medi Ambient i Qualitat de Grandvalira-Ensisa, Ton Naudi, ha presentat l'estudi encarregat pel Govern sobre la petjada ecològica que generarà la Copa d'Europa. En tones de C02 estem parlant de 362,17, de les quals el gran gruix, 242, prové dels desplaçaments fins al país, i un cop dins, que hauran de fer els assistents i esportistes, seguit de les seves pernoctacions, amb 104,5 tones generades. El servei de càtering en genera 10,33. A partir d'aquí, l'organització ha de treballar per reduir “al màxim” aquesta xifra, per exemple simplificant el transport dels esportistes fins al país. Enlloc de viatjar en cotxes individualment, fer-ho en autocars, ha posat com a exemple Naudi. El mateix treball es farà amb les finals de la Copa del Món.