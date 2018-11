Francesc Mora i Jean-Marc Coulon han participat en la jornada sobre empreses emergents que s'ha fet a Girona organitzada per la Cambra de Comerç d'aquesta ciutat. A través d'una sèrie de trobades breus, de conferències i de taules rodones es vol facilitar la creació de noves relacions empresarials i impulsar la cooperació i els fluxos comercials dels agents del sector de les 'startup' a banda i banda dels Pirineus.

Entre els participants en la jornada també cal destacar la presència de Sergio García Pino, cofundador de Wallapop; Esteban Redolfi, director de la plataforma d''startups' de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, o Ferran Fisas, president del Culinary Institute of Barcelona, entre molts altres. L'inversor Francesc Mora ha intervingut en la taula rodona 'On trobem finançament'' i Jean-Marc Coulon, director creatiu de SOC Andorra, ho ha fet al debat sobre empreses emergents.

L'estat espanyol ocupa el vintè lloc en el top 20 dels ecosistemes europeus d''startsups'. Hi ha capacitat per crear empreses emergents, però no se'n sap treure prou rendiment. Sembla també que costa fer créixer aquestes empreses. A Catalunya hi ha actualment unes 1.200 'startups', que ocupen 11.700 persones. El 23% dels treballadors d'aquestes 'startups' són estrangers.

És per això que la Cambra de Girona ha posat en marxa aquest any, i durant els propers tres anys, uns atractius programes de suport i finançament a la innovació i a la millora de les TIC per a les empreses gironines que estan dotats amb fons europeus. Es tracta del TICCámaras i de l'INNOCámaras.

Però la Cambra també les vol ajudar a través de jornades i actes com aquest. Es compta amb l'empenta i la complicitat de les Cambres de Comerç d'Andorra, de Lleida i de Perpinyà, en el marc d'un programa europeu. L'objectiu és arribar als emprenedors i dir-los que si tenen idees innovadores i els cal finançament, des de la Cambra de Comerç de Girona i des del CCI PirineusMed, les poden ajudar.

El CCI PirineusMed és una agrupació creada per les cambres de Comerç de Lleida, Andorra, Girona i Perpinyà, els territoris de parla catalana de la frontera, cofinançada per fons Feder de la Unió Europea, que s'adreça principalment a les pimes, als autònoms i a les microempreses. Aquesta associació de cambres vol impulsar la cooperació econòmica transfronterera i fa uns anys que treballa amb molt bons resultats. La vocació de Catalunya ha estat sempre obrir-se a d'altres territoris i col·laborar sempre més enllà de les seves fronteres.

CCI PirineusMed té com a objectiu impulsar la cooperació econòmica i els fluxos comercials dins de l'espai transfronterer, entre Catalunya, França i Andorra. La iniciativa que finalitzarà a l'abril de 2019 compta amb un pressupost de 1.271.000 euros i va adreçada a pimes, microempreses i autònoms. D'aquests, el 65%, és a dir 754.000 euros, estan subvencionats pel Feder. Entre les propostes d'actuació hi ha el desenvolupament d'eines, de nous models empresarials, de mètodes i iniciatives comunes que permetin les aliances estratègiques en l'àmbit internacional dels actors econòmics del territori.

CCI PirineusMed és una iniciativa finançada pel projecte Interreg-Poctefa de la UE, que té com a objectiu reduir la disparitat existent entre les regions en termes de desenvolupament econòmic i social, així com de la seva sostenibilitat ambiental per aconseguir una Europa unida i cohesionada. El programa Interreg Poctefa pretén ajudar, en aquest cas, a crear un espai de creixement econòmic i social a l'àrea transfronterera Catalunya-França-Andorra.