L'empresa andorrana Solucions ha guanyat el premi que concedeix la revista 'Data Market' pel seu projecte d'implantació de la monitorització i control del Centre de Procés de Dades (CPD) de Gas Natural Fenosa (GNF). És una empresa del sector de l'energia que opera principalment a Espanya, Itàlia, Mèxic, Colòmbia, Argentina, Puerto Rico i Marroc i amb quasi 22 milions de clients i 7.000 treballadors. Es troba en fase de modernització dels seus Centres de Procés de Dades, les sales on es guarden tots els ordinadors. Després d'un rigorós procés de selecció, va implantar com a única eina de gestió global centralitzada el Systam DCIM de Solucions.

Systam DCIM aporta la monitorització necessaria en temps real de les àrees de gestió ambiental, clima, seguretat, energia i de les tasques de manteniment adients per garantir una disponibilitat de tots els CPD de Gas Natural Fenosa. És un sistema amb intel·ligència amb una eina integrada de Ticketing, que genera informes de manera automàtica a la direcció i part operativa amb els seus punts d'interès. L'eina aporta valor i dona traçabilitat als actius per anàlisis de les variables registrades i predictius.

GNF es va marcar l'any passat l'objectiu de monitoritzar els dos grans CPD que té a Espanya i 23 sales tècniques. El requeriment era clar: els CPD i les sales tècniques inclouen equips i instal·lacions de diferents tecnòlegs, on la gran majoria té capacitat de comunicar-se (IoT), però hi ha altres equips que no poden i és necessari donar-li connectivitat i sensorització auxiliar. Per això era fonamental aconseguir una integració de monitorització multifabricant, cosa que s'ha aconseguit amb l'eina de Systam. També es valora molt positivament la seguretat ja que si hi hagués un problema de seguretat en un dels dos CPD més importants, automàticament el sistema s'aixecaria en l'altre CPD gràcies al format mirall-mirall.