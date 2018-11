El cinema espanyol està d'enhorabona. Després de sumar el seu quart any per sobre dels 100 milions de recaptació, la propera gala dels Premis Goya es presenta com un bon lloc on celebrar els bons números registrats per la indústria cinematogràfica durant l'any passat.

La reconciliació del públic espanyol amb el producte nacional ha provocat que sis de les deu pel·lícules més vistes de l'any fossin de producció pròpia. Amb Tadeo Jones 2 com a líder de vendes, l'èxit in extremis de Perfectes desconeguts va aconseguir que es superés la barrera de les tres xifres.

En total , 17 pel·lícules espanyoles han superat el milió d'euros de recaptació. Entre elles destaquen És pel teu bé (9.6m), El secret de Marrowbone (7.2m) i Senyor, doneu-me paciència (6.6m) .

Presentada per Ernesto Sevilla i Joaquín Reyes després de tres anys amb Dani Rovira als comandaments, la gala serà retransmesa en directe el proper dissabte a les 22.00 hores a la 1 de TVE.

' La llibreria ', ' L'autor ' o ' Handia ' es postulen com a favorites en els apartats de 'Millor Pel·lícula ', mentre que La Crida' i 'Estiu 1993' es disputaran el guardó a 'Millor direcció novell'.

ESCENARI PERFECTE PER lA REIVINDICACIÓ

Després dels vestits de disseny d'Ernesto Artillo i els discursos de protesta de Leticia Dolera o Javier Calvo durant la gala dels Premis Ferotge, la 32a edició dels Goya es presenta com un escenari perfecte per a la reivindicació feminista i antihomófoba.

Encara que no s'ha confirmat cap manifestació ni protocol especial, tant la catifa vermella com el faristol de l'Hotel Auditorium de Madrid podrien ser testimonis de discursos i missatges en la línia de l'#MeToo nord-americà.

MARISA PAREDES, GOYA D'HONOR < / p>

l'actriu espanyola (Madrid, 1941) ha estat l'escollida per l'Acadèmia per rebre el Goya d'Honor aquesta edició. Amb 71 anys, Parets compta amb una dilatada carrera tant cinematogràfica com teatral i televisiva.

Present en pel·lícules com La pell que habito (2011) o la vida és bella (1997), ha estat nominada en dues ocasions, però mai ha aconseguit rebre un Premi Goya.

DESTACATS: NOMS QUE brillaran amb LLUM PRÒPIA

Nathalie Poza, 'No es dir adéu'

Nomenada millor actriu en els festivals d'Almeria i Màlaga, Poza busca el seu primer Goya després de tres intents fallits. Protagonista a 'No es dir adéu' de Lli Escala, interpreta Carla, una dona que tracta de trobar solució a un drama familiar negant rotundament l'existència del mateix.

< p> Javier Gutierrez, 'l'autor'

És l'home del moment. Està en boca de tot el món … i no és per menys. Gutierrez és el favorit en totes les travesses per guanyar el Goya a 'Millor Interpretació Protagonista' pel seu paper a El actor. En cas de confirmar els pronòstics, seria la segona vegada que Gutierrez recull l'estatueta després aconseguir-ho amb L'illa mínima a 2014.

' estiu 1993 ', de Carla Simón

Com és la nova vida d'una nena adoptada després de la mort de la seva mare? La sinopsi de 'Estiu 1993' títol original de la cinta ha aconseguit commocionar a tot el món, arribant a defensar el cinema espanyol als Oscars. Opta a nou guardons: Millor Pel·lícula, Direcció i Actriu Novell i Actor de repartiment entre ells.

Javier Calvo i Javier Ambrossi, La Crida '

Els joves directors estan en boca de tothom. Presents a TV i xarxes, s'han convertit en tot un referent per a les noves generacions. Reivindicatius i honestos, tenen serioses opcions de rebre el Premi Goya com 'Millor Direcció Novell'. El film opta a quatre guardons.