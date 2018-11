Mateix nom, diferent fórmula. Operación Triunfo ha aconseguit enamorar tant -o més- que en la seva primera edició. Diferent i renovat, el concurs ha aconseguit fer història abans fins i tot d'acabar.

El proper dilluns 5 de febrer se celebrarà la gran final. Amaia, Alfred, Mireia, Aitana i Ana Guerra seran els protagonistes d'un gran nombre que comptarà amb la participació de Raphael. Vist l'impacte causat pel concurs, analitzem i destaquem tres dels punts que han aconseguit enganxar a tota una generació.

L'ús de les xarxes socials, l'adaptació del format a noves plataformes digitals, el caràcter reivindicatiu i social del seu discurs i l'obertura a gèneres diferents com la cançó d'autor o l'indie ha provocat que el nou format hagi tingut un impacte tremend entre Millenials, que s'han sumat en massa al públic que arrossegava el format d'edicions anteriors. < / p>

trending topic CONSTANT

El concurs ha aconseguit posicionar-se com a tendència cada dia a xarxes socials. Bé fos a través de hashtags oficials o dels noms del seu concursants, el públic ha seguit molt de prop tant les gales, com la vida dins de l'Acadèmia.

En paraules d'Antonio Gallo, expert en social mitjana i CEO de Dog Track, "més enllà dels trolls a OT hi ha fans de gent amb la que et sents identificada per com treballen, gaudeixen, i viuen". ha estat aquest caràcter proper i familiar el que ha aconseguit enganxar al públic. El públic no aspira a ser com els concursants perquè ja són com ells.

RÈCORD EN PLATAFORMES DE STREAMING

La presència de tots i cadascun dels temes a Spotify i YouTube ha permès la fàcil viralización dels mateixos. Eliminant la temporalitat que implica el consum de TV en directe, la gent ha pogut gaudir dels temes interpretats en les gales com i quan ha volgut.

A més, la reinvenció de la cadena 24H a través de YouTube ha permès que el dia a dia dels concursants sigui seguit i compartit en xarxes de forma molt més còmoda i ràpida.

aperturisme: RESPONSABILIDD SOCIAL I VARIETAT DE GÈNERES

Si per alguna cosa s'ha caracteritzat aquesta edició d'OT ha estat per la defensa de causes socials poc tractades en TV -transfobia i homofòbia entre elles- i l'obertura cap a nous gèneres musicals més enllà del mainstream.

Fins i tot aquí ha encertat Gestmusic , productora del format. L'aparició d'artistes i interpretacions pròpies de gèneres com l'indie, la cançó d'autor o el pop més electrònic ha ofert un ampli ventall d'opcions que, inclusiu, ha permès que tota mena de seguidors s'enganxessin al programa.

Amaia (19 anys, Pamplona)

Flamant representant de Espanya a Eurovisió -al costat de Alfred-, és la gran favorita del públic. 'Amaia d'Espanya' ha conquistat gràcies a la seva innocència i timidesa. A la final cantarà Por de M Clan.

Miriam (21 anys, la Corunya)

Arriba a la final com la gran tapada. El seu impacte és menor i el seu efecte encara està per definir. Intentarà sorprendre amb Invisible de Malú

Alfred (20 anys, Barcelona)

És un dels favorits del jurat i el seu impacte en l'espectador es veu multiplicada per la seva relació amb Amaia. A piano, cantarà una versió de Do not stop the music de Jaimie Cullum, original de Rihanna.

Ana Guerra (23 anys, Tenerife)

Es va ficar a tot Espanya a la butxaca el dia que va cantar 'La Bikina' . Potent i enèrgica, Ana War donarà guerra a la final de dilluns, on interpretarà Tornar de Carlos Gardel.

Aitana (18 anys, Barcelona) < / b>

Aparentment fràgil i nerviosa, ha guanyat pes amb el pas del concurs. Després brillar amb Crema a la gala especial d'Eurovisió, és una seriosa candidata al títol. A la final cantarà Chandelier de SIA.