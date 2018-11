L'avantprojecte de llei del cos especial d'educació fixa que el règim d'infraccions aplicables a les persones que l'integrin seran les recollides a la Llei de la Funció Pública, a més d'unes altres d'específiques que recull el text. Així, es consideraran faltes molt greus no adoptar de manera intencionada mesures per a la salvaguarda de la seguretat física, psicològica i emocional de l'alumnat si en resulten danys i perjudicis, agredir un alumne o abusar-ne sexualment o tenir un tracte ofensiu i manifest reiteradament envers un estudiant o la seva família.

També estan recollides com a faltes molt greus tota actuació discriminatòria per raons de naixement, raça, llengua, orientació sexual o religió, entre d'altres; no respectar la confidencialitat de les dades, assumptes i informacions personals dels alumnes i les famílies o l'abandonament de menors si se'n desprenen danys.

En canvi, no adoptar de manera intencionada les mesures per a la salvaguarda de la seguretat física, psicològica i emocional de l'alumnat sense que se'n desprenguin danys i perjudicis serà una falta greu, com també el tracte ofensiu i manifest envers els alumnes i les famílies; l'abús d'autoritat; presentar de manera intencionada un aspecte físic “malgirbat o provocatiu”; manifestar símbols o paraules d'ideologies contràries als valors del sistema educatiu andorrà o rebutjar públicament els principis bàsics del sistema educatiu i les seves línies estratègiques.

En canvi, es consideraran faltes lleus la incorrecció reiterada amb alumnes i famílies; no adoptar de manera negligent i reiterada les mesures necessàries per salvaguardar la seguretat psicològica i emocional dels alumnes; presentar de manera reiterada un aspecte físic malgirbat o provocatiu o dur “ostentosament i de manera reiterada símbols religiosos”.

L'avantprojecte de llei estipula que les resolucions sancionadores que s'imposin als treballadors públics del cos d'educació, a banda de notificar-se al departament de Funció Pública, s'anotaran en l'expedient personal del registre dels membres del cos d'educació.

Aquestes anotacions es cancel·laran, sempre que la persona no hagi incorregut en cap falta més i excepte dels casos d'acomiadament o inhabilitació, passat un any en cas de faltes lleus; dos per a faltes greus i quatre anys en el cas de faltes molt greus.

Cal recordar que aquest avantprojecte de llei serà sotmès ara a l'opinió del col·lectiu, perquè hi puguin fer les aportacions que creguin escaients.