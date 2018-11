Canten a allò que sent un gran percentatge de joves. Propers, supleixen la venda de discos per nombre de reproduccions i el missatge idíl·lic per cruesa. Incorrectes i sincers, aquesta nova fornada d'artistes urbans nacionals és una realitat tan palpable i tangible com el seu èxit.

Amb gairebé un milió de persones que escolten la seva música tots els mesos, Maikel Delacalle (Santa Cruz de Tenerife , 1994) és un dels grans referents d'aquest moviment. Tan normal com tu i com jo, va passar de cantar en el seu cotxe a convertir-se en tendència en qüestió de mesos. Una versió de Ty Dolla Sign va tenir

la culpa.

Com ha aconseguit arribar fins aquí? Quin és el secret del seu èxit? Maikel ens parla d'aquesta tecla que part de la indústria musical no aconsegueix trobar.

P: Milions de reproduccions us donen suport En quin moment es troba la teva carrera?

R: Queda molt per treballar. Hem aconseguit bastant i estic molt content, però encara queda molt. He aconseguit enganxat fort a Llatinoamèrica i ara toca fer aquest salt a Espanya.

P: En quina mesura ajudarà a aquest boom M'atreveixo, el teu nou single?

R: Només espero que qui sap una miqueta de música vegi qui l'està trencant i es d'adonar que aquell noi que cantava en un cotxe ha acabat treballant amb els millors productors del món.

P: Després de tota depressió arriba un gran moviment cultural. Va passar amb la 'Movida' … ¿passa ara amb vosaltres?

R: Crec que sí i crec que estic dins d'ell. Prego cada dia perquè aquest moviment continuï creixent i espero que tots aquells que fan música també ho facin.

P: Part de la indústria segueix sense la fórmula actual mentre el gènere urbà no deixa de collir èxits. ¿Preparem una reunió i els expliqueu com ho feu?

R: Tot són ones. Jo em vaig criar escoltant rock'n'roll. En els noranta estaven de moda Nirvana i els RHCP; un tema de rock segueix sent un gran tema, però el que està en l'onada és el trap i el RnB. Ara és el moment de l'escena urbana.

P: ¿Com sobreviviréis al pas d'aquesta onada?

R: Parlant amb artistes grans m'he donat compte que el que realment és gran se sap muntar en qualsevol ona. Jo no em va encasellar i no m'agrada etiquetar la música. Em considero compositor i m'agrada la música en general. Si s'acaba aquesta onada i ve una altra, aquí ens anem a muntar.

P: I si s'acaba l'amor, present a totes les teves lletres, com sobreviuràs?

R: El 95% dels meus temes parlen d'amor; l'altre 5, del carrer. Si jo parlés només del carrer, la gent es cansaria. Hi ha artistes que ho fan, però si no sents una mica d'amor -per qui sigui- mai podran compondre.

P: ¿Com s'aconsegueix desvirtualizar al públic i enganxar perquè vagin als teus concerts?

R: Les visites a Spotify no signifiquen res; no fan a un artista. Hi ha gent que té milions de visites i no aconsegueix omplir sales. Un ha de crear un vincle amb el públic; ha de fer que l'oient se senti part del teu moviment: Aquí està l'èxit. Jo això no ho estic aconseguint sol.

P: És aquesta proximitat al seguidor el gran valor que tenen els nous artistes?

R: Molta gent se sent identificada amb el que fem i diem. El trap t'ensenya la realitat. Ni més, ni menys. No t'ensenya res que tu no sàpigues.

P: Tanta cruesa aixeca butllofes i crítiques. Els punkies van passar de repudiats a llegendes en els '70. Sents que passa el mateix amb vosaltres?

R: Exactament. La gent s'acabarà adaptant perquè en una cançó de trap no vas a escoltar res que no escoltis caminant pel teu barri. El que no és de barri no pot fer trap. No li sortirà. Has de viure-ho.

P: I quin missatge enviem a aquells que no entenen la vostra realitat?

R: Simplement que escoltin de veritat. Dins de les nostres males paraules hi ha un missatge. Moltes vegades aquests temes tan foscos donen més missatges de realitat que alguns temes comercials que estan sonant per qualsevol costat.

P: Llavors, ens fa por la realitat?

R: Per descomptat. I moltes vegades només els que fan música urbana transmeten la realitat baixant al carrer i gravant directament en un barri.