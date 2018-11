Els preus de la telefonia a Espanya tornaran a pujar aquest inici d'any. La primera serà Movistar, però totes les companyies s'hi uniran progressivament. Tot i que el mercat és lliure, hi ha una tendència a actuar de forma gairebé conjunta i, com passa amb Repsol i el preu de la gasolina, la política de tarifes de Movistar acaba condicionant també la competència.

Movistar apuja preus la setmana que ve; Orange, a partir del 25 de febrer, i Vodafone, l'1 d'abril. En funció de la modalitat de tarifa contractada, la factura s'encareix entre 1 i 5 euros. La pujada afecta, sobretot, el preu dels productes convergents; és a dir, els paquets que inclouen mòbil, telèfon fix, Internet i televisió. S'encareix la factura perquè es milloren i s'amplien els serveis: més gigues de dades, més velocitat de navegació o trucades il·limitades.

Entre les novetats, algunes companyies ofereixen no cobrar les dades quan s'estan utilitzant les xarxes socials o la possibilitat de compartir la tarifa amb altres dispositius mòbils.

L'augment de tarifes es dona en un context d'una ferotge competència entre operadores. Segons la Comissió dels Mercats i la Competència, només durant el mes de novembre prop d'un milió de clients van canviar de companyia.

Una competència que pressiona les operadores de cara a satisfer les demandes i necessitats dels clients i a abaratir productes, com les trucades de veu. De fet, avui, trucar és un 80% més barat que fa deu anys. La fibra domèstica ja arriba als 6,4 milions de línies.

Telefónica aplicarà una nova pujada de preus a canvi de més producte, en la línia dels augments que ha anat aprovant en els últims anys, des del gener de 2015. La pujada consistirá en un augment de 5 euros mensuals en totes les modalitats de Movistar Fusión, el seu paquet de serveis convergents que combina banda ampla fixa amb mòbil i televisió. Només les dues modalitats més barates, Movistar Fusión #0 i Movistar Fusión Series quedaran fora d'aquesta pujada. A canvi, Telefónica elevarà la velocitat del servei, duplicant les velocitats en les dues modalitats que té actualment en el mercat. Així, l'oferta de 50 megabits per segon passarà a ser de 100 megabits per segon, de forma simètrica, com succeix ara -és a dir, es disposarà d'una velocitat de 100 megabits de la xarxa cap a l'usuari i viceversa- mentre que la de 300 megabits s'elevarà fins els 600 megabits simètrics.

Orange seguirà els passos de Movistar. La companyia francesa aplicarà els increments en els seus costos en les tarifes Orange Love, afectant, en concret, a Orange Love Esencial, Love sense límits, Love Família sense límits i Love Família Total.

De la mateixa manera que la companyia espanyola, Orange augmentarà els seus preus en 5 euros, representant una pujada de 60 euros l'any. Cal destacar que una de les tarifes més accessibles de l'empresa és Canguro, amb un preu de 50 euros al mes, mentre que Love Família, una de les més cares, arriba als 135 euros al mes.

En el cas de Vodafone, la firma de telefonia mòbil britànica ha anunciat la pujada del preu de les seves tarifes, tot i que també ha reconegut que els seus serveis assumiran una millora força notòria. D'aquesta manera, a partir de l'1 d'abril de 2018, els costos dels contractes de Vodafone variaran en funció del contracte que tingui l'usuari. Com a contrapunt a la mesura, però, tot aquell que tingui el servei d'aquesta telefonia rebrà millores notables en les diferents prestacions que presta la companyia.

Els canvis als serveis de telefonia són diversos. Aquests, de fet, estaran encapçalats per la línia One Família TV -que compta amb un paquet de futbol i sèries-, que ascendirà dels 105 als 110 euros, a partir de l'abril vinent. Una altra de les crescudes l'experimentarà l'OneM. En aquest context, la línia tindrà un nou preu de 76 euros. El servei ONE S, d'altra banda, seguirà oferint 120 Mb però passarà a costar 65 euros.

Pel que fa a les xarxes mòbils, la línia Smart costarà 29 euros, la XARXA M, 39 euros i, finalment, la Xarxa L, 49 euros. La companyia telefònica oferirà una nova promoció a les denominades tarifes convergents. El servei Vodafone One Light -amb 50 Mb i 3 Gb de dades mòbils al mes, amb Xat Pass i 200 minuts de trucades- es podrà obtenir per 48 euros al mes. Una de les millores més ostensibles la trobarem al servei Social Pass. L'ús d'aquest, de fet, permet accedir a les xarxes socials sense consumir dades. És a dir, l'usuari tindrà a l'abast Facebook, Instagram i Twitter sense consumir ni una dada. Els clients del servei, a més, disposaran d'una línia mòbil addicional, amb 500 Mb al mes i Xat Pass, a més de trucades a 0 cèntims per minut.

Finalment, la tarifa Mini M també tindrà grans beneficis. Amb 500 Mb addicionals i 2,5 Gb al mes, tots aquells que tinguin aquest servei veuran com les possibilitats de la seva navegació augmenten ostensiblement. Es crearà, a més, el pla Mini S -amb 1 Gb i 0 cèntims de trucada el minut, per 12 euros al mes- que substituirà la tarifa Mini Voz.