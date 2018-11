L'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino s'ha omplert d'espectadors aquest dijous al vespre per assistir a la projecció del documental 'La Muntanya per a tothom', realitzat per Lluís Casavella i on es mostra la tasca del col·lectiu Hi Arribarem. Es tracta d'una associació que treballa precisament per fer accessibles les muntanyes del país a les persones amb diversitat funcional. L'entitat ha celebrat els seus cinc primers anys de vida, i per a tal ocasió ha volgut mostrar amb un documental com els voluntaris treballen i s'esforcen, de manera desinteressada, perquè persones amb diversitat funcional greu coneguin espais com la Rabassa, Arinsal, Tristaina, el planell del Quer o el llac de l'Estanyó, entre d'altres. També els premeten el plaer d'esquiar per les pistes del país. Tot això amb unes cadires especials, aconseguides per l'associació mitjançant donacions i actes que organitza.

La projecció del documental s'ha emmarcat en una festa solidària que ha comptat amb l'actuació estrella del cantautor andorrà Patxi Leiva, amic i col·laborador d'Hi Arribarem. També han intervingut membres de l'associació, com el president Joan Rossell i la vicepresidenta Neus Banús, els quals han fet balanç dels primers cinc anys d'activitat; així com el conseller de Turisme i Esports del comú d'Ordino, Jordi Serracanta. A més, voluntaris i usuaris de l'associació han explicat algunes de les seves experiències i el que representa per a ells poder estar en contacte amb la muntanya.

'La Muntanya per a tothom' ha servit per inaugurar el desè Cicle de cinema de muntanya i viatges, que organitzen conjuntament els comuns d'Ordino i de la Massana. La propera cita serà el dijous 8 de febrer també a l'Auditori Nacional, amb la xerrada sobre gestió de riscos a la muntanya a càrrec del doctor especialitzat en medicina esportiva, César Canales.