Envoltada pels estris autèntics i tradicionals del carnaval d'Encamp, com l'armament de les despertades o les fardes dels contrabandistes, i amb la palla també present, la sala d'exposicions del comú de la parròquia recull un “màgic” homenatge al carnaval encampadà en format d'exposició. “Volia agrair a Andorra tot el que m'ha donat a nivell professional i immortalitzar una festa que per mi significa molt”. Així ha justificat la motivació per tirar endavant l'exposició 'Retrospectiva d’un acte anomenat carnaval que a Encamp és i serà immortal', el productor audiovisual i dissenyador de la mostra, Lluís Dejuan. “Era una idea que feia temps que em rondava pel cap, després de 30 anys gravant el carnaval tenia molt material per ensenyar”, ha explicat durant la inauguració.

L'exposició recull una vint-i-cinquena de fotografies de gran format que s'han extret del fons comunal o d'aportacions de famílies encampadanes. Captures antigues que transporten als inicis de la festa celebrada a la parròquia d'Encamp. L'exhibició també compta amb dos vídeos. El primer recull prop més de 200 fotografies del carnaval des de 1990 fins a l'actualitat. El segon, fet amb el material recollit pel mateix Dejuan durant els darrers trenta anys, és un vídeo animat que recull, per blocs, tots els actes més tradicionals de la festa satírica, com el 'Ball de l’óssa' o 'Els contrabandistes'. Ambdós vídeos i tota l'exposició també ha estat una realitat gràcies al jove Ruben Calvo.

Amb tot aquest material, és possible trobar imatges des del 1950 fins a l'actualitat. L'exposició ja es pot veure des d'aquest dijous a la tarda i fins al pròxim 6 d’abril, de dilluns a dijous de 8 a 17 hores i divendres de 8 a 15 hores. “Ha estat un any de molta feina, però el resultat final és com el que jo m'havia imaginat”, ha destacat Dejuan.