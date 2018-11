La plaça Major d’Ordino s’ha omplert aquest dijous a la tarda amb la festa que ha posat el punt i final a la 26a edició del Trofeu Borrufa. Aquesta edició ha estat un èxit tant des del punt de vista organitzatiu com pels resultats obtinguts pels esquiadors andorrans, tal com ha posat en relleu el responsable de tecnificació de la Federació Andorrana d’Esquí, Xavier Coll. De fet, Andorra ha quedat primera després de sumar 25 podis i quinze top 3.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha fet èmfasi en el fet que aquesta prova està totalment “consolidada” i que és “reconeguda”, tal com demostra el fet que hi hagi tants països que hi prenen part (27 en total en aquesta edició). A més, la ministra ha volgut fer incidència en els valors que transmet l’esport en general, i l’esquí en particular, que està “molt arrelat” a Andorra entre els joves.

Els esquiadors han pogut gaudir aquests quatre dies de proves de molt bon temps i, tal com ha destacat Coll, s’ha pogut veure un “bon nivell” i unes competicions “molt interessants”. El responsable de tecnificació de la FAE també ha recordat que per a molts joves esquiadors aquest trofeu suposa la primera vegada que competeixen dins un equip i, a més, els serveix com a “convivència” i per compartir “experiències molt enriquidores”.

Els esquiadors dels diferents equips han desfilat aquest dijous pel carrer Major d’Ordino fins a la plaça on s’ha fet la festa de cloenda que ha començat amb els parlaments del cònsol major, Josep Àngel Mortés, i de Gelabert, que han coincidit en assenyalar la importància de la prova en l'esquí de base. Tot seguit, els diferents esquiadors han pujat als podis per rebre les medalles i els millors han rebut, a més, caramels com a premi. A l’últim, els tres primers equips, encapçalats per Andorra, que ha estat seguida del Regne Unit i Espanya, han pujat al podi i la festa ha acabat amb una xocolatada.