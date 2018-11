La convocatòria de vaga acordada aquest dimecres passat pels treballadors públics tindrà conseqüencies més burocràtiques que no pas econòmiques, si es té en compte que els convocants són el cos docent, bombers, banders, policia, duaners, agents penitenciaris o treballadors de la justícia.

El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha argumentat que el Govern ha menyspreat els treballadors de la Funció Pública a l'hora de redactar el projecte de llei i aprovar-lo sense negociar amb els sindicats, que s'hi oposen rotundament. De fet, els representants sindicals han denunciat per activa i per passiva que la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, s'ha negat a negociar els articles de la llei a la comissió consultiva i, per això, demandaran el Govern per vulneració dels drets sindicals. A més, elaboraran un informe sobre l'actuació del Govern i la faran arribar a la Confederació Europea de Sindicats (CES) perquè Europa hi intercedeixi.

Així les coses, queda la incògnita sobre què faran els treballadors comunals i la certesa que alguns cossos com ara el de policia o els d'agents penitenciaris tenen limitadíssim el dret de vaga. Pel que fa al Consell General, la subsíndica Mònica Bonell ha manifestat aquest dijous que els funcionaris que hi treballen no es regeixen per la llei de la Funció Pública. Així, ha afegit que cap d'ells ha manifestat la voluntat d'adherir-se a la reivindicació.

Per tant, l'impacte de la vaga es pot limitar a l'hora de fer gestions i tràmits com les renovacions de documents, sol·licitud d'ajuts, registre de comerç o matriculacions, entre altres, però hi haurà d'haver uns serveis mínims que estan per decidir. Més complicat i imprevisible és saber què passarà amb les escoles. Cal tenir en compte que la majoria de docents dels sistemes espanyol i francès són funcionaris d'aquells països i, per tant, aliens totalment a la Llei de la funció pública andorrana. Queden els professors de català i d'institucions andorranes que també ensenyen als centres educatius espanyols i francesos però que estan adscrits al ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. Pot ser que es quedin classes sense fer en les matèries abans esmentades. Tampoc hi ha d'haver incidència a la Universitat d'Andorra, ja que la majoria de professors són personal-col·laborador.

Els serveis postals que depenen de França (La Poste) i Correus espanyols funcionaran amb normalitat així com empreses, transports públics, estacions d'esquí, comerços o hotels, sempre i quan no facin acte de presència els piquets reivindicatius que provoquin algun tancament o perturbin el funcionament de negocis i autobusos. Per tant, l'impacte econòmic estarà lluny del que pot representar en altres països amb més teixit industrial. Una altra cosa serà si es prolonga, perquè el Govern ja ha anunciat que no pensa fer marxa enrere, i l'aturada de la maquinària burocràtica acaba repercutint també en l'econòmica.