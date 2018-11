Després que aquest dimecres al vespre els sindicats de funcionaris acordessin convocar una vaga indefinida per protestar contra la reforma de la Funció Pública, el Govern ha anunciat aquest dijous la intenció de tirar endavant el projecte de llei tal com el va aprovar el consell de ministres.

La ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, en declaracions a l'ANA, ha assegurat que el procés d'anàlisi del text amb els sindicats ja va concloure i que, a partir d'ara, el treball pot continuar en seu parlamentària per la via d'esmenes, així com en el marc del desplegament reglamentari, que és on s'establiran els detalls de la reforma. Així, ha rebutjat la proposta feta pel president del grup mixt, Josep Pintat, de redactar una nova reforma de forma conjunta entre tots els grups, els sindicats i el Govern. “On hem de dur a terme el treball és en seu parlamentària, valorant les esmenes que es presentin a l'articulat”, ha assenyalat.

Descarrega també ha assegurat que no hi ha marge de maniobra en l'escull més important pels sindicats: el canvi de triennis a quinquenis. La ministra ha recordat que aquesta és la mesura que sustenta el projecte de llei i que sense ella la reforma “no és sostenible”, tal com s'indica en la memòria econòmica que l'acompanya.

Així doncs, el text entrarà a tràmit durant les properes setmanes, i el motiu pel qual encara no s'ha donat aquest pas, segons la ministra, és el fet que estan a l'espera d'una documentació necessària que ha d'acompanyar el projecte de llei.

Descarrega ha assegurat que el Govern respecta la decisió de convocar una vaga general, però ha deixat clar que ha de ser compatible amb el dret dels ciutadans a rebre uns serveis essencials, de manera que els serveis mínims hauran d'estar pactats amb el Govern.

Menys contundent ha estat el ministre de Turisme, Francesc Camp, que aquest dijous al matí ha assegurat que encara hi ha molt de marge de treball amb els reglaments, i que cal veure si es poden fer ajustos per permetre que s'eviti la vaga. “La intenció és presentar la llei, però això no treu que haguem de negociar fins al final”, ha afegit.

On no afectarà la vaga és al Consell General. La subsíndica Mònica Bonell ha manifestat que els funcionaris que hi treballen no es regeixen per la llei de la Funció Pública. Així, ha afegit que cap d'ells ha manifestat la voluntat d'adherir-se a la reivindicació.

Pel que va a la valoració de la vaga en si, Bonell ha recordat que la Constitució designa aquest dret i que, un cop es decideixi quan es farà, s’acordin amb el Govern i es respectin els serveis mínims, “perquè la vaga no repercuteixi molt en la societat”.