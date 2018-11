Andbank preveu, en el seu informe de perspectives del 2018, que el final del QE (Quantitative Easing) es produirà en el tercer trimestre de aquest any i la primera pujada de tipus per part part del BCE (Banc Central Europeu) es durà a terme a mitjans de l'any vinent. L’expansió quantitativa és una política monetària excepcional que pot utilitzar un banc central per estimular una economia quan la política monetària estàndard no ha estat efectiva.

Un banc central implementa l'expansió quantitativa comprant quantitats concretes d'actius financers a bancs comercials i altres institucions privades, fent que pugin els preus d'aquests actius financers, i baixant-ne el rendiment, al mateix temps que augmenta la base monetària. Això és diferent de la política més habitual de comprar o vendre deute públic a curt termini per mantenir els interessos del mercat interbancari en un valor objectiu concret.

La política monetària expansiva per estimular l'economia implica que el banc central compri deute públic a curt termini per reduir els tipus d'interès de mercat a curt termini. No obstant, quan els tipus d'interès a curt termini arriben o s'acosten a zero, aquest mètode ja no pot funcionar. En aquestes circumstàncies, les autoritats poden utilitzar l'expansió quantitativa per estimular més l'economia comprant actius de maduresa més llargs que el deute públic a curt termini, i reduint així els tipus d'interès a terminis més llargs.

Pel que fa a les divises, Andbank pronostica que l'euro-dòlar assolirà una resistència molt important en el nivell de l'1,26 però que acabarà anant cap a nivells més baixos.