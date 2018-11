Contactar amb Andorra Telecom al telèfon (+376 301 115) des de l'estranger ja és gratuït. Aquesta acció s'emmarca en l'objectiu de la companyia de millorar l'atenció al client. El número abans indicat és el servei d'atenció al client que es troba fora d'Andorra. Funciona de les vuit del matí a la mitjanit, de dilluns a diumenge. En cas de pèrdua o robatori d'un telèfon mòbil, l'horari és de 24 hores tots els dies de la setmana, inclosos els festius.

L'empresa de telecomunicacions continua en la seva línia de proporcionar un servei més eficaç als seus usuaris. Així, el mes passat va donar per tancada la fase de renovació del servei d'Internet de fibra òptica a tot el país. Un procés -valorat pels clients amb un 8 sobre 10- que va començar el març del 2017 i que ha comportat el canvi de 35.059 ONT (les caixes que té cada client a casa seva), i la instal·lació de 17 noves OLT (l'equip central que dona els servei de telefonia, Internet i televisió cap als clients i cadascuna d'elles pot suportar uns 3.000 clients). Encara queden 275 clients que no se'ls hi ha fet el canvi perquè no s'ha pogut contactar amb ells. La renovació tecnològica ha fet que al llarg de tots aquest mesos Andorra Telecom hagi desplegat una gran infraestructura perquè les migracions al nou sistema de fibra òptica causés el menor perjudici possible a cada client.

També cal fer esment a que Andorra Telecom organitza del 16 al 18 de febrer la novena edició del Saló del videojoc. L'edició d'enguany oferirà l'opció de provar les últimes novetats del mercat i, a més, insistirà en la formació amb un programa d'activitats paral·leles per iniciar els estudiants en les possibilitats laborals que ofereix un sector de gran creixement.