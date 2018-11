Es salten totes les regles . Les escrites i les no escrites. Si bé el dia per antonomàsia per editar nous productes musicals és el divendres, tant Yung Beef com Nats i Waor van decidir publicar els seus nous treballs l'1 de febrer, dijous.

Coincidències a part, tots dos es reafirmen com dos de les figures més destacades del panorama urbà nacional. Mentre Nats i Waor consoliden la seva posició amb grup dins el panorama, Yung Beef segueix brillant amb llum pròpia aliè als Sants (aka PXXR GVNG) i altres formacions a les quals pertany .

L'artista granadí estrenava avui Adromicfms 4 , esperat disc que ha estat revelat per fascicles en els últims mesos . Produït costat de múltiples artistes, el nou treball de Ferran Gálvez segueix deixant espai a l'evolució i la reinvenció .

Retorçat i sorprenent, Beef regala atmosferes noves -com a Intro – i un homenatge especial dedicat a Rosalia -nou referent alternatiu nacional-. El tall inclòs en el nou àlbum de Fernando deconstrueix De plata ??i> , obra mestra de la jove catalana, per donar forma a Rosalia < /i>.

d'altra banda, Nats i Waor han llançat Generació perduda , nou single del seu imminent nou disc . Cicatrius (autoeditat, 2018) tindrà dotze temes i sortirà a la llum el pròxim 13 de febrer .

Després de Cicatrius , Underground kings i Continuaré caminant (ft. Maka ), Generació perduda és el quart avançament d'un disc que també comptarà amb la col·laboració de Recycled J, Denom, Charlie i Costa ??b>.