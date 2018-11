Després de quatre anys sense modificar-los, el Govern ha aprovat aquest dimecres les tarifes 2018 del servei de Taxi Ordinari Interurbà (TOI), i dels serveis regulars interurbans de transport de passatgers, aplicades per l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) i per la Cooperativa Interurbana Andorrana i la Hispano Andorrana, respectivament.

Les tarifes i suplements actuals del TOI no s’havien actualitzat des de l’any 2014, excepte la tarifa de suplement per transportar més de quatre clients, que es va afegir a les altres tarifes el 4 de febrer del 2016. La baixada de bandera del taxi passa de 2,55 a 2,60 euros. La tarifa 1, que és per quilòmetre recorregut en horari diurn i en dies feiners, passa dels 1,12 als 1,14 euros. La tarifa 2, per quilòmetre recorregut en horari nocturn i festiu, augmenta dos centims, dels 1,33 als 1,35 euros. L'hora d'espera costarà 19,15 euros en comptes dels 18,80 actuals.

L’increment en les tarifes del bus interurbà té més repercussió en els bitllets senzills que en els abonaments, amb la voluntat de fomentar l'ús habitual del transport públic. El bitllet senzill de la zona 1 i 2 puja cinc cèntims (de 1,80 a 1,85 i de 3,30 a 3,35 respectivament). L'abonament de deu viatges costarà 13,57 euros i el de vint 25,90 euros. La resta queden en 36,50 (30 viatges) i 46,80 (40 viatges). El ministre portaveu, Jordi Cinca, diu que hi ha una clara voluntat de potenciar els abonaments per fomentar l'ús del transport públic. En relació als mensuals, el de la zona 1 passarà a costar 75,20 euros i el de la zona 2 106,10 euros. Cinca ha explicat que s'ha tingut en compte l'evolució de l'Índex de Preus al Consum d'aquests anys a l'hora de fixar els nous preus. Les tarifes entraran en vigor mentre les empreses estan a l'espera que surti el nou concurs per adjudicar les diverses línies.