Demòcrates per Andorra (DA) ha informat en un comunicat que considera que la fórmula de cooperació plantejada des de la Taula transversal per a l'oci nocturn del Pas de la Casa és “l'eina clau per trobar solucions, de forma consensuada, a la problemàtica dels aldarulls nocturns”. A més, el partit del Govern valora de forma positiva “la implicació de totes les parts, i la capacitat d'haver aconseguit crear un espai de concertació per posar en comú la visió que cada agent té del problema i consensuar les accions que cal emprendre”.

DA ha manifestat que l'abordatge del problema es pot extrapolar a altres reptes de país que poden ser realitzables amb un treball coordinat entre el Govern i els comuns, i la intervenció dels agents privats concernits. La reunió que ha tingut lloc aquest dimarts al Pas de la Casa, amb la participació de dos ministres, és “la prova que la fórmula de la corresponsabilitat és la més eficient i justa, ja que comporta l'assumpció d'un compromís, tant a l'hora de plantejar propostes com de desenvolupar-les, amb la finalitat de construir un nou model d'oci nocturn, sostenible econòmica i socialment, i compatible amb el descans del veïnat”.

Demòcrates ha insistit que la feina que les parts implicades estan desenvolupant des de la primavera de l'any passat acabarà donant resultats i permetrà que es tradueixi en una millora de la situació i en la construcció d'un model d'oci cívic a partir del qual es pugui transformar el model turístic i comercial del Pas de la Casa. L'objectiu final és convertir la població en una destinació de referència dins de l'estratègia turística del país. “Creiem que el Pas de la Casa té els actius per convertir-se en un referent del turisme familiar i de compres d'Andorra i fer realitat aquest objectiu passa per buscar una fórmula que faci compatible tota l'activitat econòmica amb aquest objectiu final”, han reiterat.

El partit també ha volgut remarcar la llei de seguretat pública en què està treballant el Govern, que inclourà mesures sancionadores que tindran un efecte disuassori.