El cap de Govern, Toni Martí, acompanyat de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i del secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, ha rebut aquest dimecres a la tarda, a l’edifici administratiu del Govern, el gruix de la delegació d’Andorra que participarà als Jocs Olímpics d’hivern 2018, que del 9 al 25 de febrer se celebraran a la ciutat de Pyeongchang, a Corea del Sud.

La delegació andorrana ha estat encapçalada pel president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Jaume Martí, i ha comptat amb la presència de l’equip tècnic i de tres dels cinc esquiadors que participaran en les proves olímpiques: Mireia Gutiérrez, Joan Verdú i Marc Oliveras. No han pogut estar presents a l’acte de recepció Lluís Marín i Irineu Esteve, ja que ambdós esquiadors estan competint a Alemanya i Suïssa, respectivament. En aquest sentit, tant des del Govern com des del COA, s’ha destacat l’excel·lent 4a posició aconseguida aquest dimecres per Irineu Esteve, en el campionat del món sub-23 d’esquí de fons que s’està disputant a la localitat suïssa de Goms, quedant-se només a 16 segons d’aconseguir una medalla.

En la seva al·locució, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha reiterat el suport del Govern a l’esport i, en aquest cas, als esportistes d’elit. Ha felicitat els cinc esquiadors que representaran Andorra a Pyeongchang com a resultat dels esforços i sacrificis que fan constantment per progressar en l’àmbit esportiu, una dedicació que els ha permès integrar la delegació del Principat que estarà en aquests Jocs Olímpics de Corea del Sud. Així mateix, Olga Gelabert ha agraït la feina feta pel COA i per les diverses persones que integren el cos tècnic i que permet tenir esportistes d’alt nivell. També ha tingut paraules de suport per les famílies dels esportistes per estar sempre al seu costat en totes les circumstàncies. Finalment, ha encoratjat els esportistes a aprofitar la participació a la cita olímpica per nodrir-se de l’experiència de competir al costat dels millors esquiadors del món, i els ha desitjat sort.

La recepció del cap de Govern, Toni Martí, i de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha finalitzat amb la tradicional fotografia de grup davant l’edifici administratiu del Govern.