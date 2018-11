El fred li va jugar una mala passada a aquest animal, quan seva llengua es va quedar enganxada una claveguera com a conseqüència de les baixes temperatures que congelen aquests dies els carrers del ciutat russa de Vladivostok , on l us termòmetres marquen temperatures de 15 graus sota zero.

< p> Per alleugeriment del gos, una ànima caritativa va acudir al seu rescat . Amb molt de compte i aquest ciutadà va abocar aigua sobre la humida de l'animal fins que aquest va poder separar-la del fred metall .