Els treballadors per compte propi paguen a la CASS una cotització que es fixa a partir del salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la CASS durant el 2017. Tal com publica en un edicte aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), aquest salari mitjà va ser de 2.062,16 euros mensuals (2.041,35 euros l'any anterior). A partir d'aquí, un 10% d'aquest import és el que els autònoms hauran de pagar a la branca general de la CASS, i un 12% a la branca jubilació, el que suposa 206,22 euros en el primer cas, i 247,46 en el segon, tal com informa un segon edicte publicat aquest dimecres al BOPA. Sumat fa 453,68 euros, el que suposa un increment de 4,58 euros més que la cotització del 2017.

Així mateix, al mateix edicte s'informa del valor del punt de jubilació per a l'any 2018 en el cas d'aquests treballadors autònoms. S'ha fixat el preu de venda del punt en els 2,23634 euros, i el de compra en els 21,46886 euros.

Cal tenir en compte, amb tot, que els treballadors per compte propi poden accedir a cotitzacions reduïdes per no haver de pagar els 453,68 euros mensuals. En concret, poden cotitzar un 75% de la quota total els autònoms que es trobin dins dels primers dos anys de l'inici de la seva activitat, o amb un resultat de l'exercici anterior inferior a 24.000 euros, amb una xifra de negoci inferior a 300.000 euros o a 150.000 euros en el cas dels serveis professionals i empresarials. En el cas dels autònoms que faci menys d'un any que han iniciat la seva activitat o amb un resultat de l'exercici anterior inferior a 12.000 euros, aquests es poden acollir a una reducció del 50%.

Finalment, poden cotitzar un 25% de la quota si l'activitat per compte propi amb un resultat de l'exercici anterior inferior a 24.000 euros l'exerceix un assalariat o un jubilat, i els administradors de societats que no obtinguin remuneració per aquesta activitat o la remuneració sigui inferior al 50% del salari mínim.