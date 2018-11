La Batllia ha decidit declarar la societat Texbor SA en estat de suspensió de pagaments i procedir a l'obertura del procediment de fallida. Així ho publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). La decisió s'ha pres com a conseqüència dels autes civils instats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), de demanda de declaració judicial de cessació de pagaments i fallida. Així mateix s'ha nomenat una administradora de la fallida i s'ha mantingut en el càrrec el controlador que representa la CASS. En el mateix edicte, s'autoritza la continuació de l'activitat de la societat per un període inicial de tres mesos, sota el control i supervisió de l'administració judicial, als efectes que aquest darrer tingui coneixement directe de les condicions d'explotació, restant a càrrec de l'administrador la comunicació al Tribunal del resultat de l'explotació.

Texbor està radicada des de fa 22 anys a Aixovall i és una empresa amb més de 110 anys d'història que va començar la seva singladura a la ciutat francesa de Saint-Étienne fabricant cintes de seda natural per a barrets. Actualment fabrica eslingues per helicòpters, sistemes de rec gota a gota, sistemes d'elevació, cintes per al món de la confecció i sistemes de protecció laboral individual per a treballs en alçada. Entre els seus productes hi ha les etiquetes per a l'empresa Inditex, les eslingues per la seguretat en els rescats d'alta muntanya, les bandes de gala de la família reial espanyola o les cintes de les falleres valencianes.

L'empresa ha passat per moments complicats. El primer fa una dotzena d'anys quan tota la producció de confecció va caure perquè es va externalitzar a la Xina i el segon, el passat mes de març, quan el màxim responsable de l'empresa, Joan Masó, de 43 anys, va morir en un accident que es va produir al quilòmetre tres de la carrera N-145 que enllaça Andorra amb la Seu d'Urgell.