Després de diversos intents, el iPhone permetia l'accés de les dues germanes bessones al dispositiu desbloqueándolo en tot moment. La prova es pot veure al vídeo que les blocaires han penjat a Youtube < /a>.

Esta nova funcionalitat dotada d'machine learning, no va distingir entre les diferents cares i va establir que la dues cares de les creadores del bloc Peula.es eren la mateixa.

Màxima seguretat que els bessons poden vulnerar

"la càmera TrueDepth captura amb precisió les dades facials mitjançant la projecció i el anàlisi de més de 30.000 punts invisibles que creen un mapa de profunditat de la cara, del que s'obté també una imatge infraroja "segons la pròpia descripció del producte d'Apple que falla en trobar-se amb les cares de germans bessons.

En aquest cas, Face ID que s'adapta automàticament als canvis d'aspecte com el maquillatge, no va distingir entre les dues germanes que s'havien vestit, maquillat i pentinat de forma semblant per intentar burlar la seguretat del dispositiu.

Durant el vídeo es pot veure com l'eina d'Apple es resistia a reconèixer la cara de Beatriz. No va ser fins a una tercera ocasió on el terminal es va desbloquejar sense problema. Des d'aquest moment, les dues germanes podien desbloquejar el telèfon sense problema i accedir al menú.