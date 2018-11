El comú d'Escaldes-Engordany ha estat l'escenari aquest dimecres al matí de l'entrega de premis de la dotzena edició del Concurs d'iniciatives ambientals, que organitza la corporació escaldenca juntament amb el ministeri de Medi Ambient del Govern. Dins la categoria de centres escolars, de cinc projectes, els guanyadors han estat l'hort que han desenvolupat els alumnes de primera ensenyança de l'escola andorrana de Sant Julià de Lòria, que s'ha endut el segon premi, i un seguit d'accions relacionades amb el reciclatge i la recollida de brossa que han dut a terme els alumnes de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino, que ha guanyat el primer premi. Pel que fa a les categories de ciutadans i empreses, en aquesta edició han quedat desertes, ha explicat l'assessora del ministeri, Natàlia Rovira.

El concurs premia “projectes innovadors” que pretenen fomentar la sostenibilitat a les escoles i a la vida quotidiana en general, i que s'estiguin duent a terme. És especialment a les escoles on surten projectes interessants ja que aquests es treballen intensament dins del currículum escolar, ha exposat Rovira. Les dotacions als premiats són de 1.500 euros, que en el cas de les escoles s'acaben reinvertint en els projectes o en noves iniciatives mediambientals.

L'alumna d'Ordino Zoe Pelayo ha explicat que durant el darrer any han fet diverses activitats sostenibles, com una fotodenúncia pels voltants de l'escola per mostrar “el que no ens agradava” i recollir la brossa que s'hi acumula, un “concert amb instruments reciclats” i jornades per fomentar la separació de residus. També celebraran un mercat de segona mà.

Per la seva part, l'alumna laurediana Laura Manubens ha explicat que al seu hort han plantat aliments com tomàquets, enciam, carbasses i pastanagues, que “després hem donat a les cuineres de l'escola” i s'han cuinat per als dinars. També han criat gallines. “Estava tot molt bo”, ha assegurat.