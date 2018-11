Obertes diligències administratives contra un conductor que portava una vintena de palets per la N-220 i l'autovia V-30 prop del municipi valencià de Paterna. La furgoneta ha circulat durant diversos quilòmetres per les carreteres esmentades anteriorment.

Com es pot observar en el vídeo, la furgoneta no mantenia un ritme de circulació estable ni recte causa de l'enorme pes carregat al sostre de la furgoneta . Per sort no es va haver de lamentar cap incident ja que cap dels veinta palets que estaven al sostre va caure del vehicle.