El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, s’ha mostrat preocupat davant la possibilitat que els membres del cos docent se sumin a una possible vaga general en protesta per la nova Llei de la funció pública, una de les propostes que, de fet, han de votar els sindicats en la reunió d’aquest dimecres a la tarda. Jover considera que una “vaga general no seria positiva ni per als treballadors ni per a la societat en general” i ha afegit que en el cas dels treballadors educatius seria “molt prematura”, ja que ha recordat que la llei a través de la qual s’han de regir és la del cos especial d’educació, de la qual tot just ara hi ha un esborrany que s’ha de treballar.

Jover ha destacat que es va fer una reunió amb els docents en la qual se’ls va informar dels elements que conté la Llei de la funció pública i com s’emmarca en els reglaments que la desenvolupa i en la llei que afecta directament el cos educatiu i ha destacat el fet que es va desenvolupar en “un ambient molt constructiu”.

El ministre ha incidit en el fet que la llei del cos especial d’educació és per a aquests treballadors la que els regirà i, per tant, la de la funció publica serà “supletòria”. Quant al text específic dels treballadors educatius, ha destacat que ara ja es té un primer redactat després que ja fa un temps es treballés certs aspectes com els drets i els deures i que ara, en base a aquest esborrany es vol “consensuar”, ja que “quant més consens hi hagi en aquestes lleis, millor”.