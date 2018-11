La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha exposat aquest dimarts als membres del grup parlamentari liberal les propostes que van fer en relació al paquet de lleis laborals i que no s'han tingut en compte en el redactat final. Un dels aspectes és el fet que s'hagin suprimit els trams de retribució de les hores extres i que el preu s'hagi unificat al 40% més de l'hora normal per a totes. Segons el president de la CEA, Xavier Altimir, aquesta mesura penalitzarà alguns sectors, els que feien més hores.

La CEA tampoc no veu clar el nou contracte de continuïtat de la vida laboral per als majors de 65 anys, sobretot tenint en compte que hi ha sectors, com el de la construcció, on és difícil que a partir d'aquesta edat es pugui mantenir la productivitat. “Pensem que s'ha d'analitzar molt bé el tema de la jubilació perquè en feines que comporten un risc s'hauria de tenir la possibilitat que com a mínim el comptador de l'antiguitat es posi a zero quan arribin als 65 o 67 anys”, ha destacat Altimir. Des de Liberals d'Andorra, a més, també consideren que hi ha una diversitat excessiva de tipologies de contracte.

Una altra de les qüestions amb què la patronal està en desacord és la doble representació dels treballadors que proposen les lleis –la via dels comitès d'empresa i la dels sindicats. Segons Altimir, per la idiosincràsia del país, una sola representació a través dels comitès d'empresa ja és suficient, perquè els treballadors afiliats a un sindicat poden portar l'opinió de l'organització igualment als comitès d'empresa.

També critiquen que la proposta inicial de crear un consell del treball hagi derivat cap a un consell econòmic i social, amb representació dels col·lectius de discapacitats. El president de la CEA creu que el consell del treball, que és on es negociaran qüestions com el salari mínim o els convenis col·lectius, només cal que estigui format per sindicats, patronal i Govern, i no s'hauria de barrejar amb altres col·lectius, que haurien d'estar representats en una altra taula.

Segons ha explicat el president del grup liberal, Jordi Gallardo, la CEA també demana que l'entrada en vigor del paquet de lleis laborals no es produeixi l'endemà de la seva aprovació, sinó que es doni un marge d'un any per permetre l'adaptació de les empreses. De fet, també hi ha preocupació pels costos que comportarà aquesta adaptació, tenint en compte que les empreses hauran de posar a disposició dels treballadors hores i espais per reunir-se.

La CEA té previst continuar amb la segona ronda de trobades amb els grups parlamentaris i, pel que fa a Liberals d'Andorra, Gallardo ha explicat que no s'han compromès a incloure totes les demandes de la CEA en les seves esmenes, perquè la intenció és recollir les inquietuds dels dos costats “però que mantinguin una certa coherència, fent uns textos el més realistes i competitius possible”.