El Govern s'ha expressat per primer cop en relació a l'accident de diumenge al Tobotronc en el qual una dona va resultar ferida de gravetat. Ho ha fet mitjançant el ministre de Turisme, Francesc Camp, que ha dit aquest dimarts que “els procediments de control s'hauran de reforçar perquè hi ha hagut massa accidents i massa sovint”. Camp també s'ha referit a que aquests fets repercuteixen en la imatge del parc i que Naturlàndia i el comú de Sant Julià de Lòria han de prendre les mesures escaients “perquè el que passa no és bo per a Naturlàndia, per a la parròquia laurediana i per a Andorra”. El ministre ha afegit que “hem d'esperar a saber el motiu exacte per treure les conclusions”. Amb tot, descarta que s'hagi de tancar l'atracció. “S'ha de controlar la vagoneta abans que baixi i que tot estigui en ordre. No tinc notícia que s'hagi hagut de tancar cap atracció semblant en cap altre lloc”. Camp diu que des de Naturlàndia s'ha de ser més curós i estar més al damunt perquè es compleixi la normativa de seguretat.

D'altra banda, aquest mateix dimarts la família de la dona accidentada ha presentat una denúncia contra el parc davant la justícia. Aquesta no era la seva intenció però el tracte que els ha donat la direcció de Naturlàndia i les “mentides”, al seu parer, que han dit per justificar l'accident, ha acabat motivant la decisió d'acabar als tribunals. Denuncien la negligència del personal del parc i demanen que a partir d'ara es duguin a terme de manera fidedigne, i s'informi als usuaris, dels protocols de seguretat, cosa que no va passar amb la dona accidentada, asseguren. Així mateix, demanen que el parc assumeixi els costos d'hospitalització i despeses mèdiques derivades de tot plegat.