El patrocinador principal del Bàsquet Club Andorra ha presentat aquest dimarts a la tarda la segona edició de 'La cistella dels teus somnis'. Un concurs en què dos clients de MoraBanc, que prèviament s'hagin inscrit en la promoció i hagin sortit elegits, podran optar a guanyar 100.000 euros. Per fer-ho, hauran de fer cistella des del mig del camp i tindran tres intents per aconseguir-ho. Això sí, cada vegada que fallin el premi econòmic s'anirà reduint. El primer intent encertat tindrà el premi complet, en cas d'encertar-la a la segona la recompensa serà de 50.000 euros i si finalment la pilota no entra fins al tercer intent el premi final serà de 5.000 euros. La realització del concurs es farà durant l'últim partit de la fase regular de la Lliga Endesa que es disputi a casa, que el MoraBanc Andorra jugarà contra el València.

Per poder optar al premi cal ser client de MoraBanc i haver-se inscrit al concurs. Per tenir més opcions de ser escollit, els participants poden sumar punts utilitzant la banca digital del banc o adquirint productes i serveis, com plans de pensions o hipoteques. També hi ha l'oposició que altres clients que facin algun d'aquests moviments cedeixin els seus punts a qui vulgui participar en el concurs. Com més punts s'acumulin més possibilitats tindrà el participant de sortir escollit en el sorteig que es realitzarà.

Del sorteig en sortiran dos participants, que seran els qui jugaran 'La cistella dels teus somnis' el dia del partit contra el València. “Tothom a la lliga va parlar d'aquesta promoció l'any passat”, ha apuntat el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs. Tot i això, l'edició passada cap dels dos finalistes va aconseguir el premi, tot i que aquella vegada només hi havia una oportunitat de tir.