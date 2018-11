Què cal fer en cas d'onada de fred, no només quan estem a casa sinó quan sortim al carrer o si ens hem de desplaçar per carretera. Això és el que han pogut aprendre aquest dimarts a la tarda la vintena de persones que han assistit a la xerrada 'Protegeix-te del fred. Consells i precaucions en cas d'onada de fred' que s'ha celebrat a L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà. El sostcap de Formació de la Creu Roja andorrana, Jordi Moran, ha estat l'encarregat de donar un seguit de consells als assistents sobre com procedir en cas de fred extrem.

Moran ha començat la xerrada explicant què és una onada de fred i per què es pot produir i ha explicat que davant un fenomen d'aquestes característiques, i si s'ha d'estar a casa, cal que hi hagi els medicaments (si és que se'n pren) i el menjar necessaris. Cal també vigilar amb les calefaccions, el foc o els aparells que puguin generar monòxid de carboni, fent un manteniment previ a la llar de foc i evitant tapar les calefaccions. També cal que aquests aparells no estiguin a molta temperatura, ja que el canvi de temps al sortir al carrer pot produir problemes com la pèrdua de coneixement.

Si s'ha de sortir de casa, cal vigilar amb el gel i sobretot tapar-se el cap “perquè és per on es perd més temperatura”, i el nas i la boca, per evitar “problemes als pulmons”. I a l'últim, s'ha de dur un “bon calçat”, per evitar caigudes.

La xerrada s'inclou a l'agenda del programa 'Envelliment saludable' de la Fundació Crèdit Andorrà, que ofereix un seguit de propostes per a les persones més grans de 60 anys.